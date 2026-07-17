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Amerikanska stridsplan ombord USS Abraham Lincoln. (Fazry Ismail / AP)
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USA i nya attacker mot Iran

Av Adam Lindh
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USA genomför nya attacker mot Iran. Det uppger USA:s kommando för Mellanöstern Centcom.

Den nya attackvågen genomfördes omkring klockan 21, svensk tid, och syftar till att ”fortsätta nedbrytningen av Irans militära förmågor”, skriver Centcom på X.

Det är sjunde dagen i rad som USA genomför attacker mot Iran.

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Centcom på X
x.com
Tidigare under dagen attackerade Iran flera grannländer runt Persiska viken
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