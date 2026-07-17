USA i nya attacker mot Iran

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USA genomför nya attacker mot Iran. Det uppger USA:s kommando för Mellanöstern Centcom.

Den nya attackvågen genomfördes omkring klockan 21, svensk tid, och syftar till att ”fortsätta nedbrytningen av Irans militära förmågor”, skriver Centcom på X.

Det är sjunde dagen i rad som USA genomför attacker mot Iran.