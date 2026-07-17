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Den iranska nyhetsbyrån Fars har spridit en video med titeln ”Var ska Trump dödas?” på Telegram. (Saul Loeb/AP/TT, Skärmdump från Telegram)
MellanösternkrisenIrankriget

Iransk nyhetsbyrå sprider video som uppmanar till mordförsök på Trump

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Den statliga iranska nyhetsbyrån Fars lade på torsdagskvällen ut en video med titeln ”Var ska Trump dödas?” på Telegram, vilket den tyska nyhetsbyrån DPA har rapporterat om.

Videon – som är textad på engelska – är cirka tre minuter lång och påstås visa Donald Trumps ”rutinmässiga färdvägar” i USA, vilka ska ha kartlagts genom underrättelseuppgifter.

Bland annat visas Trumps påstådda reserutt i Florida, när han körs från flygplatsen till sitt residens Mar-a-lago. I videon görs antydningar om att vissa platser skulle vara lämpliga för att genomföra ett mordförsök mot presidenten.

Enligt DPA har Fars nära kopplingar till det iranska revolutionsgardet. I samband med Nato-toppmötet i Ankara i början av juli rapporterade Wall Street Journal att Israel nyligen hade avslöjat iranska mordplaner mot Trump.

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