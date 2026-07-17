Iransk nyhetsbyrå sprider video som uppmanar till mordförsök på Trump

Den iranska nyhetsbyrån Fars har spridit en video med titeln ”Var ska Trump dödas?” på Telegram.

Den statliga iranska nyhetsbyrån Fars lade på torsdagskvällen ut en video med titeln ”Var ska Trump dödas?” på Telegram, vilket den tyska nyhetsbyrån DPA har rapporterat om.

Videon – som är textad på engelska – är cirka tre minuter lång och påstås visa Donald Trumps ”rutinmässiga färdvägar” i USA, vilka ska ha kartlagts genom underrättelseuppgifter.

Bland annat visas Trumps påstådda reserutt i Florida, när han körs från flygplatsen till sitt residens Mar-a-lago. I videon görs antydningar om att vissa platser skulle vara lämpliga för att genomföra ett mordförsök mot presidenten.

Enligt DPA har Fars nära kopplingar till det iranska revolutionsgardet. I samband med Nato-toppmötet i Ankara i början av juli rapporterade Wall Street Journal att Israel nyligen hade avslöjat iranska mordplaner mot Trump.