Kuwait uppmanar invånarna att spara el efter attack
Kuwait, Qatar och Bahrain uppger samtliga att de har utsatts för iranska attacker, rapporterar AFP.
Det sker efter att USA genomfört attacker mot Iran för sjätte natten i rad.
I Kuwait uppger myndigheterna att Iran riktat in sig på en energianläggning och ett vattenverk. Bahrain och Qatar uppger samtidigt att de har skjutit ned iranska robotar.
Attackerna i Kuwait ska ha orsakat bränder vid de båda anläggningarna. Myndigheterna uppmanar samtidigt invånarna att spara på elförbrukningen.
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