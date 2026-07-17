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Ett amerikanskt patriotsystem i Mellanöstern. Illustrationsbild. (Andrew Caballero-Reynolds / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Kuwait uppmanar invånarna att spara el efter attack

Av Adam Lindh
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Kuwait, Qatar och Bahrain uppger samtliga att de har utsatts för iranska attacker, rapporterar AFP.

Det sker efter att USA genomfört attacker mot Iran för sjätte natten i rad.

I Kuwait uppger myndigheterna att Iran riktat in sig på en energianläggning och ett vattenverk. Bahrain och Qatar uppger samtidigt att de har skjutit ned iranska robotar.

Attackerna i Kuwait ska ha orsakat bränder vid de båda anläggningarna. Myndigheterna uppmanar samtidigt invånarna att spara på elförbrukningen.

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TT
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