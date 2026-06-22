Iran: Avtal klart om att frigöra tolv miljarder

En av Irans chefsförhandlare säger att ett avtal om att frigöra tolv miljarder dollar i frysta iranska tillgångar har slutförts under samtalen i Schweiz, rapporterar Reuters.

Förra veckan rapporterade Wall Street Journal att USA samarbetar med Qatar för att ta fram en mekanism som ska möjliggöra frigörandet av frysta iranska tillgångar i landet.

Enligt uppgifterna ska pengarna i så fall endast få användas för humanitära ändamål, genom att Irans centralbank beställer mat, läkemedel och andra varor via Qatar.

Det är oklart om det är denna mekanism som USA och Iran nu uppges ha enats om. Det framgår inte heller från vilket land de frysta tillgångarna ska frigöras.