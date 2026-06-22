Iran förnekar framsteg i kärnsamtalen: Inte överens

Iran förnekar att man enats om eller ens diskuterat landets kärnenergiprogram under söndagens samtal med USA i Schweiz. Det uppger Esmaeil Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, enligt Reuters.

USA:s vicepresident JD Vance sa tidigare på måndagen att framsteg hade gjorts i frågan om Irans kärnenergiprogram och att landet gått med på att åter släppa in Internationella atomenergiorganet IAEA:s inspektörer.

– Irans samarbete med IAEA kommer att fortsätta enligt nuvarande rutiner, förutsatt att det godkänns av det iranska parlamentet och i enlighet med beslut från det högsta nationella säkerhetsrådet, säger Esmaeil Baghaei.