Iran: Hormuzsundet kommer inte bli som förut

Ett fredsavtal mellan Iran och USA skulle innebära slutet på blockaden i Hormuzsundet, det säger Irans utrikesminister Abbas Araghchi, enligt AFP. Men också att hanteringen av fartygstrafiken genom den trånga passagen hädanefter kommer skötas av Iran och Oman i samarbete.

– Iran är fast beslutet om att administrationen av Hormuzsundet inte kommer bli som förut, säger Araghchi till iransk statstelevision.

Samtal ska ha inletts med Oman om hur sundet ska hanteras framöver.

USA:s president Donald Trump sa tidigare under fredagen att Iran kommer tvingas lägga ner sitt atomprogram, men enligt Abbas Araghchi kommer detta först bli en senare fråga.

Schweiz har erbjudit sig att ta emot parterna för det formella fredsundertecknandet, skriver TT.