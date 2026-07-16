Iran hotar ”all infrastruktur” om USA bombar broar

Iran hotar att förstöra all infrastruktur i regionen om USA förverkligar sitt hot om att anfalla kraftverk och broar, rapporterar Washington Post.

Teherans svar kommer att vara ”allvarligare, bredare och mer destruktivt än någonsin”, säger Ebrahim Zolfaghari, talesperson för militären, i ett uttalande i statliga medier.

Zolfaghari säger att Iran inte kommer att tillåta att USA eller några andra länder lägger sig i Hormuzsundet, och kallar det för en ”obrytbar röd linje”.