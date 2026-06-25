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Fartyg i Hormuzsundet. (/AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Iran hotar fartyg som seglar genom Hormuz utan tillstånd

Av Anders Hovne
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Irans revolutionsgarde varnar alla fartyg för att försöka ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd, skriver AFP. Fartyg som använder någon annan farled genom sundet än den som Iran har godkänt kommer att drabbas av repressalier, hotar landet.

AFP skriver att uttalandet tycks syfta på den farled som Oman, som liksom Iran har kust mot sundet, tillfälligt öppnade under natten.

Iran har sagt att landet inte tänker införa tullar, men väl ”serviceavgifter” för fartyg som passerar Hormuz. Detta har USA motsatt sig med motiveringen att sundet är internationellt vatten. Enligt utrikesminister Marco Rubio accepterar USA inte att någon avgift tas ut.

– Man kan kalla det tullar, man kan kalla det avgifter. I slutändan handlar det om semantik, säger han.

Sundets framtid är en nyckelfråga i förhandlingarna mellan USA och Iran
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MellanösternkrisenHormuzsundetUSAMellanösternOmanIranNordamerika Marco Rubio