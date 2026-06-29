”Iran riskerar vapenvilan för att behålla sitt trumfkort”

Upptrappning kring Hormuzsundet riskerar att underminera den nyss ingångna vapenvilan mellan Iran och USA – men kan samtidigt ha varit ett nödvändigt risktagande, skriver Erika Solomon, chef för New York Times Iranbevakning.

Enligt Solomon har Iran genom sin förmåga att störa sjöfarten i sundet skaffat sig ett viktigt påtryckningsmedel som landet inte har råd att förlora, vare sig i kommande förhandlingar eller vid en ny militär konfrontation med USA. De flesta bedömare räknar med att den inledande 60 dagar långa förhandlingsperioden kommer att förlängas, men återkommande våldsupptrappningar riskerar att bromsa den redan sköra fredsprocessen.

CNN:s Stephen Collinson bedömer samtidigt att de nya striderna kan åter elda på den partipolitiska konflikten i Washington. Om oroligheterna kring Hormuzsundet eskalerar kan både vapenvilan och den diplomatiska processen falla samman, vilket skulle sätta president Donald Trumps ambition att undvika ett utdraget krig på prov, skriver han.