Iran slår tillbaka efter Trumps hot: ”Väpnade styrkorna redo att agera”

Mohammad Bagher Ghalibaf och en bild från Schweiz, där USA och Iran för fredssamtal just nu.

Irans talman Mohammad Bagher Ghalibaf slår tillbaka mot Donald Trumps hot om nya attacker och säger att landet är redo att svara. På X skriver han att USA ”bör vara försiktiga med sina uttalanden” och att ”de väpnade styrkorna är redo att svara”.

Ghalibafs uttalande kommer efter att den amerikanske presidenten hotat med kraftiga attacker om Iranstödda Hizbollah inte slutar med sina attacker.

USA och Iran är just nu på plats i Schweiz för samtal om ett fredsavtal, men mötena har fått sig en rejäl törn med anledning av söndagskvällens ordväxling.