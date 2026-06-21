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Mohammad Bagher Ghalibaf och en bild från Schweiz, där USA och Iran för fredssamtal just nu. (AP)
Fredssamtalen

Iran slår tillbaka efter Trumps hot: ”Väpnade styrkorna redo att agera”

Av Jacob Ruderstam
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Irans talman Mohammad Bagher Ghalibaf slår tillbaka mot Donald Trumps hot om nya attacker och säger att landet är redo att svara. På X skriver han att USA ”bör vara försiktiga med sina uttalanden” och att ”de väpnade styrkorna är redo att svara”.

Ghalibafs uttalande kommer efter att den amerikanske presidenten hotat med kraftiga attacker om Iranstödda Hizbollah inte slutar med sina attacker.

USA och Iran är just nu på plats i Schweiz för samtal om ett fredsavtal, men mötena har fått sig en rejäl törn med anledning av söndagskvällens ordväxling.

JD Vance representerar USA i Schweiz
AP  · Ofta betalvägg
Ghalibaf: ”USA pratar och vi agerar”
AFP  · Ofta betalvägg
Källa: Samtalen har pausats, men de är inte över
live · CNN
Trump: Det kan bli ännu kraftigare attacker än förra veckan
www.theguardian.com
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