Iranier splittrade kring ceremonin: ”Bryr mig inte”

Irans regering kablar ut bilder på ayatolla Ali Khameneis storslagna statsbegravning över världen. Långt ifrån alla sörjer dock den döde ledaren, rapporterar CNN, som pratat med flera anonyma iranier.

– Om jag tänker efter blir jag arg över att de stänger ner staden för någon som förstört liv. Men vid det här laget bryr jag mig inte längre, säger en 30-årig man.

En kvinna som sett folkmassorna med egna ögon säger att regeringens påstående om 10-20 miljoner sörjande är ”fullständigt nonsens”.

– Men ni skulle se hur mycket pengar de lagt på det här, säger hon.

Ayatollan hyllas av en högljudd minoritet, men bland resten av de 90 miljoner invånarna är synen på honom djupt splittrad, enligt den USA-baserade Iranexperten Arash Azizi.