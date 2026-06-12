Irankännare: Indikation på att det finns något konkret

De nya uppgifterna om ett kommande fredsavtal mellan Iran och USA är mycket trovärdigare än tidigare uppgifter som bara kommit från Donald Trump, säger Irankännaren Rouzbeh Parsi till SR Ekot.

Parsi pekar på att uppgifterna nu kommer från Pakistan som medlar mellan parterna.

– Pakistan som medlarland har bara att förlora på om de skulle gå ut och säga något de inte har belägg för, säger han till nyhetsprogrammet.

Enligt Parsi är beskedet en stark indikation på att det finns något konkret som alla parter är tillräckligt överens om.