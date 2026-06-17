Irantopp: Hormuz kommer inte att återgå till hur det var

Hormuzsundet kommer inte att återgå till hur det var innan kriget, säger den iranske talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf enligt iransk statsmedia. Det rapporterar Reuters.

Ghalibaf säger att Iran ”naturligtvis” kommer att ta betalt för ”tjänster” i Hormuzsundet. Han ger inga detaljer om hur sådana avgifter skulle se ut.

Tidigare har USA:s president Donald Trump varit starkt kritisk mot Irans uttalanden om att tullbelägga fartyg som passerar sundet, vilket också är olagligt enligt internationell lag. Däremot har Iran flera gånger tidigare sagt att man ska ta ut andra avgifter.