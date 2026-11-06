(Perer Morrison / AP / TT)

Personalen vid det irländska public service-bolaget RTÉ har evakuerats från sina lokaler efter ett bombhot, skriver kanalen själva.

Under morgonen fick bland annat Radio One:s program ”Today With David McCullagh” avbrytas och ersättas med musik, skriver The Guardian.

Även Newstalk Radio, Today FM, Virgin Media och the Irish Independent har evakuerat sin personal.

Det sker efter att ett mejl med hot skickats till flera radio- och tv-redaktioner runt om i Irland och Storbritannien.