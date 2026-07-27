Israel har skjutit ner drönare – oklart varifrån
Israel uppger att man skjutit ner två drönare i närheten av gränsen till Jordanien, skriver AFP.
Det är enligt den israeliska militären ännu oklart varifrån drönarna avfyrats.
En högt uppsatt iransk militärkälla sa under gårdagen till Reuters att Iran arbetar enligt en princip om ”attack för attack”, det vill säga att man inte kommer att beskjuta sina fiender om man inte attackerats först.
Sedan ett par dagar råder vapenstillestånd mellan Iran och USA.
Israel har inte deltagit aktivt i den senaste omgången attacker i regionen.
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