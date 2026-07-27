Storkrigen växer samman: Iran varnar Ukraina

En man med cykel passerar ett monument i Teheran.

Krigen i Ukraina och Iran har officiellt smält samman. Det skriver Wall Street Journals chefskorrespondent Yaroslav Trofimov efter anklagelser om att Ukraina beskjutit iranska fartyg i Kaspiska havet.

Enligt Volodymyr Zelenskyj riktades attackerna mot ryska fartyg som transporterade krigsmateriel till kriget i Iran. Enligt Irans utrikesdepartement rör det sig om iranska fartyg. Enligt myndigheten ska flera besättningsmedlemmar ha dödats när ett av fartygen exploderade.

Ebrahim Azizi, chef för det iranska parlamentets nationella säkerhetskommission, varnar Ukraina för att Iran kan komma att svara på attackerna.

”Alla attacker mot Iran har ett pris, det gäller fortfarande, precis som USA och Israel redan har upptäckt”, skriver han på X.