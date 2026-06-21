Israel: Vi kommer inte lämna säkerhetszonen i Libanon

Israel kommer att fortsätta verka inom de så kallade säkerhetszonerna i Libanon, säger landets försvarsminister Israel Katz enligt Reuters.

”Det har aldrig funnits, och det finns för närvarande inga restriktioner för IDF-soldater i Libanon från att agera för att eliminera hot.”

Han säger att den ockuperade marken behövs för att fortsätta skydda norra Israel.

Uttalandet kommer efter att Iran varnat för att man inte kommer att hålla fredssamtal med USA om inte kriget i Libanon stoppas.

Under fredagskvällen var Israel och Hizbollah överens om en vapenvila, men trots det har flera attacker mellan Israel och Hizbollah genomförts.