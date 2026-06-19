Jordens ”svarta låda” ska byggas under året

Illustration av hur den ”svarta lådan” kan se ut.

Bygget av jordens ”svarta låda” har påbörjats och tanken är att den 16 meter långa stålkonstruktionen ska vara färdigställd på ön Tasmanien i Australien i december. Det rapporterar The Guardian.

Där ska information samlas in och lagras för att kunna ge framtiden en klar bild av vad det var som hände – i händelse av en klimatapokalyps.

”Hundratals dataset, mätvärden och interaktioner som rör vår planets hälsa kommer att samlas in kontinuerligt och lagras säkert för framtida generationer”, heter det på organisationen Rouser Labs hemsida.

Projektet uppmärksammades i slutet av 2021 och bygget var ursprungligen tänkt att genomföras under året därpå.