”Super-El Niño” kan leda till global matprischock
Om El Niño som väntat blir ovanligt kraftig i år kan det leda till ordentligt höjda matpriser runt om i världen – en effekt som kan bestå fram till 2028. Det varnar analytiker för enligt The Guardian.
Mycket tyder på att klimatfenomenet i år utvecklas till en ”Super-El Niño”, något som kan leda till kraftiga översvämningar i vissa delar av världen och svår torka i andra. I kombination med Irankriget innebär det ”två samtida chocker” för leveranskedjorna.
Analytiker på Goldman Sachs räknar med att råvarupriserna på livsmedel kan öka med 15,8 procent i spåren av årets El Niño. Man bedömer samtidigt att det kan dröja till andra halvåret 2028 innan konsekvenserna ”slagit igenom fullt ut”.
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