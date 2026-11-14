Arkivbild av Tre Kronor när de spelar mot Tjeckien.

I Idrottssverige är det vanligt att samma person sitter på många olika stolar. Risken för jäv och lojalitetskonflikter är uppenbar, skriver idrottsjuristen och advokaten Stefan Alvén.

Som exempel nämner han Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson, som även är ledamot av det internationella förbundets verkställande organ IIHF Council och vice ordförande i Sveriges olympiska kommitté (SOK). Om IIHF:s och svensk ishockeys intressen skiljer sig åt, skriver Alvén, vem företräder han då?

Frågan om huruvida Sverige ska spela mot Ryssland visar varför förbud mot kolliderande uppdrag behövs, anser han.

”Ingen ledare ska behöva bli klämd mellan sköldarna och ingen medlem ska behöva undra vilket uppdrag som väger tyngst.”