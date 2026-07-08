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SK Hynix logga i Seoul. Arkivbild. (Ahn Young-joon /AP/TT / AP)
Chipkampen

Källa: AI-raketen Hynix dubbelnotering övertecknad

Av Andreas Victorzon
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Den sydkoreanska minneschiptillverkaren och aktieraketen SK Hynix nyemission av amerikanska depåbevis för 28 miljarder dollar blev kraftigt övertecknad, uppger en källa för Reuters.

Det slutliga priset för aktiens depåbevis vid dubbelnoteringen på Wall Street väntas fastställas på torsdagen. Bolaget väntas därefter börja handlas på Nasdaq på fredagen.

Det starka intresset visar att efterfrågan på ledande AI-chipbolag är fortsatt hög, trots att teknikaktier pressats av den uppblossade konflikten i Mellanöstern, skriver nyhetsbyrån.

SK Hynix är en av världens största tillverkare av minneschip och är sedan tidigare noterad på börsen i Seoul.

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bakgrund · www.investopedia.com

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