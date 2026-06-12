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Ebba Busch tillsammans med Jakob Forssmed som är KD:s förste vice partiordförande. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Källa: Katastrofsiffror kan få KD att ändra kurs

Av Daniel Persson
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Kristdemokraterna kan komma att ändra kurs som en följd av det ”ansträngda läget för Tidöpartierna”, skriver Aftonbladet. I samband med att KD:s partistyrelse hade möte i dag, uppges partiledare Ebba Busch ha sökt stöd för att framöver fokusera mer på familjer och låginkomsttagare.

Frågan ska ha tagits upp som en extrainsatt punkt, det som en direkt följd av SCB-mätningen i förra veckan som visade att Tidöpartierna skulle förlora regeringsmakten om det varit val i dag. KD skulle få 4,5 procent av rösterna – 0,8 mindre än vid valet 2022.

– Välfärdens kärna ska vara central vid alla förhandlingar, säger en källa till tidningen.

Kristdemokraterna hoppas därmed kunna särskilja sig från andra partier, som verkar mer intresserade av ministerposter.

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