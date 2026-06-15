Trump: USA och Iran har skrivit under fredsavtalet

USA och Iran har undertecknat fredsavtalet, bekräftar USA:s president Donald Trump under en presskonferens. Hormuzsundet kommer att öppnas helt på fredag, säger han enligt Reuters.

Enligt en amerikansk tjänsteman har Donald Trump, vicepresident JD Vance och Irans talman Mohammad ​Bagher Ghalibaf skrivit under vad man kallar en avsiktsförklaring om fred.

Enligt Donald Trump ska avtalet publiceras i sin helhet efter att det undertecknats formellt.

Att Israel ska dra sig tillbaka från Libanon är inte del av avtalet, uppger en källa för Reuters. Samma källa säger att Hormuzsundet enligt avsiktsförklaringen ska öppnas utan tullar i 60 dagar, och att USA är berett att släppa frysta iranska tillgångar och sanktioner.