Källa: USA och Iran har skrivit under avtalet – elektroniskt

USA och Iran har skrivit under fredsavtalet elektroniskt och det har trätt i kraft, uppger två amerikanska källor för Axios.

Enligt en av källorna har president Trump skrivit under för USA. Syftet ska vara att snabba på öppnandet av Hormuzsundet.

Samtidigt säger en talesperson för Irans utrikesdepartement att det inte var tänkt att parterna skulle skriva under avtalet under mötet som väntas äga rum i Schweiz på fredag, enligt Reuters.