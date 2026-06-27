Källor: Burnhams radikala ekonomiska plan ändrar balansen i Storbritannien

Andy Burnham gör tummen upp i samhället Ashton-in-Makerfield i Manchester tidigare i år.

Premiärminister Keir Starmers troliga efterträdare Andy Burnham kommer i ett tal nästa vecka att redogöra för detaljerna i en radikal plan på att flytta pengar och makt från London till andra delar av landet, skriver The Times.

– Det blir en helt ny ekonomisk balans, säger en källa nära Burnham till tidningen.

Burnham, som också är borgmästare i Manchester, har under lång tid hävdat att den brittiska politikens fokus på tillväxt i London och södra England har lett till att landets norra delar har blivit beroende av bidrag därifrån.