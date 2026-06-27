Källor: Burnhams radikala ekonomiska plan ändrar balansen i Storbritannien
Premiärminister Keir Starmers troliga efterträdare Andy Burnham kommer i ett tal nästa vecka att redogöra för detaljerna i en radikal plan på att flytta pengar och makt från London till andra delar av landet, skriver The Times.
– Det blir en helt ny ekonomisk balans, säger en källa nära Burnham till tidningen.
Burnham, som också är borgmästare i Manchester, har under lång tid hävdat att den brittiska politikens fokus på tillväxt i London och södra England har lett till att landets norra delar har blivit beroende av bidrag därifrån.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen