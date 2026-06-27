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Andy Burnham gör tummen upp i samhället Ashton-in-Makerfield i Manchester tidigare i år. (Jon Super /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Källor: Burnhams radikala ekonomiska plan ändrar balansen i Storbritannien

Av Tor Gasslander
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Premiärminister Keir Starmers troliga efterträdare Andy Burnham kommer i ett tal nästa vecka att redogöra för detaljerna i en radikal plan på att flytta pengar och makt från London till andra delar av landet, skriver The Times.

– Det blir en helt ny ekonomisk balans, säger en källa nära Burnham till tidningen.

Burnham, som också är borgmästare i Manchester, har under lång tid hävdat att den brittiska politikens fokus på tillväxt i London och södra England har lett till att landets norra delar har blivit beroende av bidrag därifrån.

En rådgivare beskriver planerna som ”en tyst ekonomisk revolution”
www.thetimes.com
Norra England kan få nya järnvägar och investeringar – men också ”en rejäl pisksnärt”
BBC
Starmer meddelade att han avgår tidigare i veckan – efter att ha utmanats av Burnham (23 juni)
BBC
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Maktskiftet i StorbritannienEuropaStorbritannienKeir StarmerAndy BurnhamBrittisk politik