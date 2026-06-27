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Burnham tar ett foto tillsammans med sina kollegor i Labour i Westminster Hall tidigare i veckan. (Yui Mok /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Andy Burnham kan bli premiärminister den 20 juli

Av Tor Gasslander
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Redan den 20 juli kan Andy Burnham vara premiärminister i Storbritannien, skriver The Independent.

Scenariot bygger på att inga andra kandidater ställer upp som efterträdare till Keir Starmer, som meddelade sin avgång tidigare i veckan.

Labour väljer ny partiledare den 17 juli, men premiärministerskapet kan formellt överlämnas först nästa arbetsdag – det vill säga 20 juli.

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Independent
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Maktskiftet i StorbritannienEuropaStorbritannienAndy BurnhamKeir StarmerLabourBrittisk politik