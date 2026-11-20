Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist har sagt att hon inte stänger dörren till Ulf Kristersson (M) – men den linjen har inte stöd i partiet, enligt C-källor till TV4 Nyheterna.

– Vi rasar sönder som parti om vi skiftar, säger en av dem.

– Motståndet mot Sverigedemokraterna är avgörande för stora delar av Centern, säger en annan.

Enligt källor inom högern har samtalen om Kristerssons ”totalpaket” bara förts på partiledarnivå, medan C:s förhandlingar med de rödgröna sker på flera nivåer.

Efter de senaste dygnens rödgröna förhandlingar målar olika mediers källor samstämmigt upp bilden av en fortsatt svår låsning mellan V och C.

Tidspressen växte ytterligare på fredagen när talmannen Andreas Norlén meddelade att nästa talmansrunda hålls på tisdag.