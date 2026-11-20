Centerpartisten Christian Widlund är kommunalråd i Norrköping och den första förtroendevalda centerpartisten som öppet öppnar för att att släppa in Vänsterpartiet i en regering.

– Vi behöver en regering och är det det som behövs får vi nog tugga i oss det, säger han till SVT:s Agenda.

Han säger att hans parti har fastnat mellan sina röda linjer men att det viktigaste för honom är att inte samarbeta med SD. Att släppa fram en regering ledd av Ulf Kristersson (M) vill han ”inte ens tänka på”.