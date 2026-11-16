Statsminister Ulf Kristersson (M) ska träffa talman Andreas Norlén klockan 14.30 i morgon för att diskutera sonderingsuppdraget, meddelar riksdagen i ett pressmeddelande.

Kristersson ska då lämna en rapport om uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering.

Det är ännu oklart om talmannen tänker genomföra en statsministervotering om Kristersson, eller om han kommer att ge sonderingsuppdraget vidare till Magdalena Andersson (S).