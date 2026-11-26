Källor: Den part som säger upp avtalet får betala dyrt
Storbritannien och EU har skrivit in en tioårig uppsägningsklausul i ett av de avtal som parterna enades om förra veckan, enligt BBC:s uppgifter.
Avtalen omfattar bland annat slopade kontroller av brittisk livsmedelsexport. I den uppsägningsklausulen står det att om en sida säger upp avtalet måste den betala för att på nytt bygga upp infrastruktur för gränskontroller, enligt kanalen.
Under torsdagen väntas Storbritannien och EU offentliggöra avtalen samt presentera lagförslag för att få samarbetet att fungera i praktiken.
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