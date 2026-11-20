Burnham tillsammans med EU-topparna Antonio Costa och Ursula von der Leyen i Bryssel, 20 november.

Tio år efter att Donald Trump lovordat Storbritanniens EU-utträde håller den amerikanske presidenten på att föra London och Bryssel närmare varandra, skriver Michael D Shear och Jeanna Smialek i en analys i New York Times.

De skriver att fredagens avtal mellan EU och Storbritannien, som innebär att en rad handelshinder avskaffas, kommer på plats efter att Trump rubbat världsordningen. Kina har stärkt sin ekonomiska position och Ryssland bedriver krig, samtidigt som de transatlantiska relationerna försämrats under Trump, skriver Shear och Smialek.

”I en omvärld som blir allt mer fientlig har Storbritannien och Europa tvingats söka nya nära vänner.”

Peter Walker skriver i The Guardian att den brittiske premiärministern Andy Burnham har rätt när han säger att mycket vatten har runnit under broarna sedan utträdet 2016. Walker anser att Burnham är en skicklig ”försäljare” och skriver att de största namnen som förespråkade Brexit – undantaget Reform UK-ledaren Nigel Farage – har försvunnit från den politiska scenen.

Han skriver vidare att det inte är säkert att parlamentet är lika entusiastiskt som premiärministern.

”Precis som när det gäller väljarna måste han också få med sig dem.”