Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair var en stark motståndare till Brexit, och tio år senare ser han ett tydligt problem om landet så småningom skulle gå med i EU igen. Till The Times säger han att EU går ”åt fel håll” när det kommer till tech-innovationer.

– Då är det svårt att hävda att det är en bra idé.

Om ett medlemskap skulle bli aktuellt måste ambitionen vara att reformera EU, säger han och tillägger att Storbritannien måste ta hänsyn till sin egen tekniksektor. Om förhandlingar inleds måste Storbritannien vara berett att lämna dem om EU inte är redo att genomföra förändringar, menar Blair.