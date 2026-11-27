Myntade brexit – tror att ”brejoin” dröjer ett tag
Den politiska strategen Peter Wilding, som myntade uttrycket brexit, har nya namnförslag redo när premiärminister Andy Burnham nu öppnat dörren för ett återinträde i EU.
– Om man vill ha något slagkraftigt finns ett par alternativ. Låt oss göra en ”breturn” eller ”brejoin”, säger han till Politico.
Wilding tror inte att den brittiska befolkningen är redo för en ny diskussion om Storbritanniens vara eller icke vara i unionen. Han tror att den diskussion som nu pågår är en ”uppvärmning” innan den riktiga matchen börjar det kommande året.
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