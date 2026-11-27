Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har öppnat dörren för en återkomst till EU. Här syns han på bild med Europaparlamentets president Roberta Metsola.

Den politiska strategen Peter Wilding, som myntade uttrycket brexit, har nya namnförslag redo när premiärminister Andy Burnham nu öppnat dörren för ett återinträde i EU.

– Om man vill ha något slagkraftigt finns ett par alternativ. Låt oss göra en ”breturn” eller ”brejoin”, säger han till Politico.

Wilding tror inte att den brittiska befolkningen är redo för en ny diskussion om Storbritanniens vara eller icke vara i unionen. Han tror att den diskussion som nu pågår är en ”uppvärmning” innan den riktiga matchen börjar det kommande året.