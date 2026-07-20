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Ukrainas tidigare försvarsminister Mychajlo Fedorov. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
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Källor: Mychajlo Fedorov nobbar återkomst till Zelenskyjs regering

Av Adam Lindh
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Ukrainas avsatte försvarsminister Mychajlo Fedorov har tackat nej till ett erbjudande om att återvända till regeringen, enligt källor till Financial Times.

Fedorov avsattes efter en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj. Det har utlöst kraftig kritik och protester, då Fedorov hade varit en populär försvarsminister under sina sex månader på posten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har dock velat behålla honom i sitt team.

Enligt tidningen erbjöd presidenten honom en ny roll med ett utökat ansvarsområde, men det är oklart vilken post det rörde sig om. Enligt två källor med insyn var Fedorov endast beredd att återvända som försvarsminister.

Financial Times har tidigare rapporterat att Zelenskyj överväger att sparka Syrskyj efter den hårda kritiken mot avskedandet av Fedorov och de växande protesterna.

Zelenskyj har spenderat fyra dagar med sina rådgivare för att lösa konflikten som uppstått
Financial Times  · Ofta betalvägg
Fedorov ville att Zelenskyj skulle sparka Syrskyj (18 juli)
Financial Times  · Ofta betalvägg
Demonstranter har anklagat Syrskyjs krets för att försöka tysta protesterna i landet (17 juli)
kyivindependent.com
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