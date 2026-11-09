Franska myndigheter misstänker att hackare kopplade till Iran och revolutionsgardet låg bakom de cyberattacker som slog ut kommersiella kyl- och frysanläggningar i Frankrike den 11 oktober. Det uppger två källor för Reuters.

Utrikesminister Jean-Noël Barrot hotar landet med nya sanktioner och säger att Irans ambassadör har kallats upp till utrikesdepartementet.

Frankrikes utrikesdepartement och åklagarmyndigheten i Paris vill inte kommentera uppgifterna. Inte heller Irans FN-delegation vill svara på några frågor. Landet har konsekvent nekat till att man står bakom cyberattacker.

En liknande frysattack drabbade svenska matbutiker som Coop och Ica i förra veckan.