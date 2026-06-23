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Amerikanskt F-15-plan. Illustrationsbild. (AP)
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Källor: Iranska drönare sågs i ”manetformation”

Av Joel Malmén
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Den amerikanske stridspilot som sköts ner och räddades i Iran såg iranska drönare röra sig i en synkroniserad formation som såg ut som en manet, uppger fyra källor för CNN.

Piloten uppges ha delat iakttagelsen med underrättelsetjänsten efteråt, vilket inte tidigare rapporterats. Detta ska ha gett upphov till en livlig debatt inom det amerikanska underrättelsesamfundet.

– Riktiga aliengrejer, säger en källa.

Om pilotens vittnesmål är korrekt skulle det tyda på en tidigare okänd iransk drönarförmåga, skriver CNN.

Experter inom underrättelsetjänsten är oeniga om vad han kan ha sett – det spekuleras i ett test eller rentav en hägring i öknen, eftersom piloten fick en hjärnskakning i samband med kraschen.

Det utesluts dock inte att den påstådda drönarformationen kan ha skjutit ner F-15-planet, enligt källorna.

Ska också ha beskrivit ett ”minfält av drönare”
CNN
Samma pilot sköts tidigare under kriget ner av Kuwait av misstag (3 juni)
CBS News
bakgrund
 
Räddningsoperationen efter F-15-kraschen
Wikipedia (en)
In early April 2026, a combat search and rescue (CSAR) operation was conducted by the United States Armed Forces to recover two crew members of an F-15E Strike Eagle of 494th Fighter Squadron that was shot down over Iran by Iranian forces on 3 April 2026, during the 2026 Iran war. The pilot was rescued by U.S. forces seven hours after the crash. The operation involved hundreds of U.S. troops and dozens of aircraft. The weapon systems officer (WSO) escaped in the area of the Zagros Mountains, while the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), U.S. combat search and rescue personnel, and the local nomadic tribesmen worked to find him. The WSO was recovered by U.S. forces supported by 155 aircraft. A U.S. military official described it as "one of the most challenging and complex [missions] in the history of U.S. special operations." Iran claimed multiple aircraft shootdowns during the rescue operation. The U.S. claimed there had been a shootdown of one of its A-10 Thunderbolt II attack aircraft, and the intentional destruction of two of its Lockheed MC-130 transport aircraft and four helicopters to avoid capture. Iran later claimed the "operation may have been a deceptive plan to steal enriched uranium" of Iran's nuclear program, and compared the operation to the failed 1980 Operation Eagle Claw, the last publicly acknowledged U.S. military ground operation in Iran.
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