Källor: Iranska drönare sågs i ”manetformation”

Den amerikanske stridspilot som sköts ner och räddades i Iran såg iranska drönare röra sig i en synkroniserad formation som såg ut som en manet, uppger fyra källor för CNN.

Piloten uppges ha delat iakttagelsen med underrättelsetjänsten efteråt, vilket inte tidigare rapporterats. Detta ska ha gett upphov till en livlig debatt inom det amerikanska underrättelsesamfundet.

– Riktiga aliengrejer, säger en källa.

Om pilotens vittnesmål är korrekt skulle det tyda på en tidigare okänd iransk drönarförmåga, skriver CNN.

Experter inom underrättelsetjänsten är oeniga om vad han kan ha sett – det spekuleras i ett test eller rentav en hägring i öknen, eftersom piloten fick en hjärnskakning i samband med kraschen.

Det utesluts dock inte att den påstådda drönarformationen kan ha skjutit ner F-15-planet, enligt källorna.