Källor: Kristersson pressas hårt internt – framtiden som M-ledare ifrågasatt

Tidöpartierna ligger under rejält i opinionen. Inom Moderaterna varnas nu för ett katastrofval, och diskussioner förs om partiledaren Ulf Kristerssons framtid, enligt partikällor till SVT Nyheter och Expressen.

Enligt Expressens källor pekar flera moderater ut Kristersson som ett ”sänke” i valrörelsen och en stor del av problemet. En av dem säger att det finns ett tryck på statsministern att lämna partiledarrollen.

– Man får vara ärlig och säga att väljarna kanske inte har tagit Kristersson till sig, säger M-toppen Christian Sonesson till SVT.

Det har varit för många turer kring statsministerparet och Fållöknastiftelsen, tillägger han – något partiföreträdare också märkt av under dörrknackningskampanjer.

Enligt SVT:s källor har moderater inte bara mentalt börjat förbereda sig på en valförlust, utan ser partiets position i svensk politik som hotad.