Bolag kopplade till den misstänkta spionen Alice Huang, som ska ha haft en affär med Nvidias vd, investerade i kinesiska AI-tjänsten Deepseek. Det rapporterar The Information med hänvisning till källor.

Enligt tidningen ska Alice Huangs man och syster ha lagt åratal på att bygga upp en myriad av bolag som senare kunde handla med avancerade chip.

De Alice Huang-relaterade bolagen ska enligt uppgifterna ha fått tillgång till att investera i Deepseek på grund av att de kunde tillföra Nvidias avancerade AI-processor Blackwell.

Deepseek har begränsats av att USA har infört förbud mot att sälja avancerade chip till kinesiska bolag.