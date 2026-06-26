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Open AI:s vd Sam Altman. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Noteringsboomen

Källor: Open AI:s börsentré kan dröja till nästa år

Av Andreas Victorzon
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Chat GPT-utvecklaren Open AI överväger att skjuta upp sin börsnotering på Wall Street till nästa år, uppger källor för New York Times.

Bakgrunden uppges vara den senaste tidens teknikfrossa på börserna. Det gäller inte minst den skakiga handeln i nynoterade Elon Musks rymdbolag Space X, som ska ha fått Open AI:s rådgivare att föreslå att bolaget går långsammare fram.

Vd:n Sam Altman uppges ha pressat på för att de rådgivande bankerna ska hitta ett sätt för Open AI att få en värdering på 1 000 miljarder dollar vid en börsnotering under det fjärde kvartalet i år. Vid den senaste finansieringsrundan i mars värderades bolaget till 730 miljarder dollar.

Open AI uppges ha trappat ner på sina aggressivaste ambitioner
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Banker ska ha varnat bolaget för den senaste tidens volatilitet
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