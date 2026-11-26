Källor: Stubb och Støre tog hjälp av oligark för att avvärja konflikt i Östersjön
Finlands president Alexander Stubb och Norges statsminister Jonas Gahr Støre tog hjälp av en rysk oligark för att försöka avvärja en militär konflikt i Östersjön, uppger källor för…
The Wall Street Journal
Inside the Scramble to Avert Conflict With Russia in the Baltic
Two Nordic leaders, with the help of a Russian oli…
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