Donald Trump överväger att avstå från nya attacker mot Iran, så länge landet eller de Iranstödda Huthirebellerna inte provocerar USA. Det uppger källor för Reuters. Dessutom har Saudiarabien och Turkiet uppmanat Trump att inte återuppta attackerna, en vädjan som han visat förståelse för.

– Jag skulle kunna avsluta det (kriget, reds anm.) omedelbart, men på begäran av de länder jag vill skydda tar vi det lite lugnare och går försiktigare fram, säger Trump.

Israel pressar samtidigt på för nya attacker. USA förstärker också sin militära närvaro i regionen.