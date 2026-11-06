Källor: Trump skyllde valet på Wiles – fick säga upp sig
Utåt var det frid och fröjd när Donald Trump meddelade att han byter ut stabschefen Susie Wiles mot sin kontroversielle rådgivare Stephen Miller. Men källor uppger för CNN att Wiles i själva verket puttats ut efter valförlusten.
Enligt en källa skyller Trump Republikanernas dåliga valresultat på partiets strategi – och Wiles ska ha pekats ut specifikt. När Trump gjorde det tydligt att han var missnöjd sa Wiles upp sig, enligt källorna.
Flera tjänstemän i Vita huset säger till CNN att de är oroliga för hur det kommer att se ut efter bytet. En Trumpallierad kallar det för en ”katastrofal förlust” för presidenten.
– Susie ser till att tågen går i tid. Jag vet inte hur det kommer se ut framöver, säger en källa.