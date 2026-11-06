Utåt var det frid och fröjd när Donald Trump meddelade att han byter ut stabschefen Susie Wiles mot sin kontroversielle rådgivare Stephen Miller. Men källor uppger för CNN att Wiles i själva verket puttats ut efter valförlusten.

Enligt en källa skyller Trump Republikanernas dåliga valresultat på partiets strategi – och Wiles ska ha pekats ut specifikt. När Trump gjorde det tydligt att han var missnöjd sa Wiles upp sig, enligt källorna.

Flera tjänstemän i Vita huset säger till CNN att de är oroliga för hur det kommer att se ut efter bytet. En Trumpallierad kallar det för en ”katastrofal förlust” för presidenten.

– Susie ser till att tågen går i tid. Jag vet inte hur det kommer se ut framöver, säger en källa.