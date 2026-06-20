Källor: USA arbetar för att frigöra iranska tillgångar

USA arbetar tillsammans med Qatar för att frigöra sex miljarder dollar i frysta iranska tillgångar som en del av ett tidigt incitament i avtalet med Iran. Det uppger flera källor med insyn för Wall Street Journal.

Pengarna är avsedda att användas för humanitära ändamål. Qatar ska tillåta köp av mat, medicin och andra humanitära varor genom beställningar som hanteras av Irans centralbank.

De sex miljarder dollar som USA nu arbetar för att frigöra är frysta i Qatar och utgör endast en liten del av de hundratals miljarder dollar i iranska tillgångar som är frysta runt om i världen och som väntas frigöras som en del av Iranavtalet.

Mekanismen kan fungera som en modell för hur resten av de frysta iranska tillgångarna ska hanteras. För att den ska kunna genomföras krävs dock även att Iran godkänner upplägget innan det kan implementeras.