Källor: Witkoff och Kushner ska förhandla med Iran
Fredagens planerade fredssamtal mellan USA och Iran i Schweiz ställdes in av vicepresident JD Vance. Nu planeras samtal på lägre nivå, enligt uppgifter till Axios.
USA planerar att skicka sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner till samtalen. För Iran ser utrikesminister Abbas Araghchi ut att ta förhandlingarna och han väntas anlända till Schweiz under lördagen.
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