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Arkivbild: JD Vance, Jared Kushner och Steve Witkoff. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Källor: Witkoff och Kushner ska förhandla med Iran

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Fredagens planerade fredssamtal mellan USA och Iran i Schweiz ställdes in av vicepresident JD Vance. Nu planeras samtal på lägre nivå, enligt uppgifter till Axios.

USA planerar att skicka sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner till samtalen. För Iran ser utrikesminister Abbas Araghchi ut att ta förhandlingarna och han väntas anlända till Schweiz under lördagen.

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Israel och Hizbollah kom överens om en vapenvila under fredagen
www.axios.com
Jared Kushner är Trumps svärson
TT

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