Källor: Witkoff träffar iransk delegation under tisdagen

Donald Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff under ett möte med Iran tidigare i juni.

Under natten till tisdagen uppger källor för CNN att Donald Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff är på väg till Qatars huvudstad Doha för att under dagen möta en iransk förhandlingsdelegation.

Dessförinnan hade Trump gått ut med att Iran hade begärt ett möte i Doha under tisdagen. Men de uppgifterna tillbakavisades först från Teheran, innan man vände helt och meddelade att en delegation hade skickats till Qatar. Det är

Beskedet om mötet kommer efter att länderna under flera dagar har utväxlat attacker mot varandra kring Hormuzsundet, trots det avtal om vapenvila som undertecknades förra veckan, skriver BBC.