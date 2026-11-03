Kanada tänker inte utfärda visum till ryska och belarusiska spelare i hockey-JVM, som inleds i Alberta nästa månad. Det meddelar premiärminister Mark Carney enligt Reuters.

JVM i Kanada är det första hockeymästerskapet sedan invasionen av Ukraina där Internationella ishockeyförbundet (IIHF) tillåter ryska spelare att delta efter Idrottens skiljedomstols (Cas) beslut förra veckan.

Sex europeiska länders hockeyförbund, däribland Sveriges, har meddelat att de vägrar spela matcher mot Ryssland i hockey-VM nästa år.