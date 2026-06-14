Röstar om kärnkraft – första gången på kommunnivå
Under söndagen kommer Karlshamns kommun att folkomrösta om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, rapporterar SVT. Bakgrunden är att företaget Studsvik vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret och oppositionen har inte kunnat enas i frågan.
Det är första gången som en folkomröstning om kärnkraft genomförs på kommunnivå i Sverige. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande, så resultatet kommer inte att vara bindande när politikerna ska fatta det slutliga beslutet.
Det bor totalt cirka 32 000 personer i Karlshamn.
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