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Till vänster syns förtidsröstande Karlshamnsbor under fredagen. Till höger syns en av reaktorerna vid kärnkraftverket Forsmark. (Johan Nilsson/TT, Pontus Lundahl/TT)
Kärnkraftsdebatten

Röstar om kärnkraft – första gången på kommunnivå

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under söndagen kommer Karlshamns kommun att folkomrösta om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, rapporterar SVT. Bakgrunden är att företaget Studsvik vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret och oppositionen har inte kunnat enas i frågan.

Det är första gången som en folkomröstning om kärnkraft genomförs på kommunnivå i Sverige. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande, så resultatet kommer inte att vara bindande när politikerna ska fatta det slutliga beslutet.

Det bor totalt cirka 32 000 personer i Karlshamn.

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