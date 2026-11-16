KD-topp: Finns skäl att hoppas trots C:s beslut
Det är fortfarande inte kört för högersidan att locka över Centerpartiet, anser infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).
– Det finns skäl att vara hoppfull, säger han.
Carlson menar att vägen C valt är en återvändsgränd och att läget med V är lika låst som tidigare. Han säger också att han inte tycker att man ska se det som att M:s ”totalpaket” blivit bortvalt av C.
– Det handlar inte bara om vad man stoppar in i ett papper. Sedan ska vi träffas varje torsdag och fatta beslut. Då handlar det om vilken samsyn man har, säger han.