Centerpartiet håller fast vid sitt krav att Vänsterpartiet inte ska få ingå i regering – frågan är vad V kommer att kräva för att släppa sitt krav om ministerposter. I en intervju med DI säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist att C står fast vid allt de gått till val på.

– Sedan är det givetvis en förhandling och är den orimlig, då går vi från bordet, säger hon.

Thand Ringqvist säger att hon inte anser att regeringsbildningen är tillbaka på ruta ett, som många kommentatorer sagt. Enligt Thand Ringqvist har Magdalena Anderssons besked att S vill regera med C och MP med samarbete med V fått fart på processen.

– Det har varit viktigt och avgörande för vårt beslut att vilja gå vidare och slutförhandla det här, säger Thand Ringqvist.