KDU-topp: ”Beskatta skiten” är ingen klimatlösning
Svensk klimatpolitik bör rikta in sig på stora industrier snarare än hushåll, uppger KDU-toppen Louise Hammargren i en intervju med Dagens ETC.
– Klimatförändringarna löses inte genom att vi beskattar skiten ur vanliga människor för att de behöver ta bilen och skjutsa barn till förskolan, säger hon.
Hammargren vill att Sverige går i bräschen för energiomställningen och konkret handlar det för partiet om att bygga ut kärnkraften vid befintliga anläggningar.
– Det är det mest optimala, säger hon.
Louise Hammargren
Wikipedia (sv)
Louise Anna Maria Hammargren, född 26 april 2001 i Täby, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon är förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) sedan den 2 november 2024. Hon är ledamot för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Täby perioden 2022–2026.
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