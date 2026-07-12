ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Louise Hammargren. (Olga Demiankova/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Valrörelsen

KDU-topp: ”Beskatta skiten” är ingen klimatlösning

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Svensk klimatpolitik bör rikta in sig på stora industrier snarare än hushåll, uppger KDU-toppen Louise Hammargren i en intervju med Dagens ETC.

– Klimatförändringarna löses inte genom att vi beskattar skiten ur vanliga människor för att de behöver ta bilen och skjutsa barn till förskolan, säger hon.

Hammargren vill att Sverige går i bräschen för energiomställningen och konkret handlar det för partiet om att bygga ut kärnkraften vid befintliga anläggningar.

– Det är det mest optimala, säger hon.

 
Louise Hammargren
Wikipedia (sv)
Louise Anna Maria Hammargren, född 26 april 2001 i Täby, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon är förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) sedan den 2 november 2024. Hon är ledamot för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Täby perioden 2022–2026.
”När Ebba Busch gick ut i frågan 2018 var opinionen rätt mycket emot kärnkraft”
www.etc.se  · Ofta betalvägg

Läs även

C om kärnkrafts­investeringarna: ”Liberaler borde lita på marknaden”
www.etc.se  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen