KDU-topp: ”Beskatta skiten” är ingen klimatlösning

Svensk klimatpolitik bör rikta in sig på stora industrier snarare än hushåll, uppger KDU-toppen Louise Hammargren i en intervju med Dagens ETC.

– Klimatförändringarna löses inte genom att vi beskattar skiten ur vanliga människor för att de behöver ta bilen och skjutsa barn till förskolan, säger hon.

Hammargren vill att Sverige går i bräschen för energiomställningen och konkret handlar det för partiet om att bygga ut kärnkraften vid befintliga anläggningar.

– Det är det mest optimala, säger hon.